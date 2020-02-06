Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi

Daha önce çalışanlarının bahşişini vermediği için para cezasına çarptırılan Nusret'in başı bu kez sendikalarla dertte. Nusret'in New York'taki şubesinde sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, ünlü ismi dev fare balonuyla protesto etti.

DÜKKANIN DUVARINA YAZI ASTILAR

Manhattan Nusret'in duvarına asılan kararda, Federal Yasa'nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatıldı.

ÇALIŞANLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Nusret geçtiğimiz aylarda çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu için mahkemelik olmuş ve 250 bin dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.