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Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi

Kendi adını taşıyan markasıyla dünyaya açılan ve New York'ta ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, Amerika'da protesto edildi.

06.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:50

Daha önce çalışanlarının bahşişini vermediği için para cezasına çarptırılan Nusret'in başı bu kez sendikalarla dertte. Nusret'in New York'taki şubesinde sendikasız işçi çalıştırdığını öğrenen bir grup, ünlü ismi dev fare balonuyla protesto etti.

DÜKKANIN DUVARINA YAZI ASTILAR

Manhattan Nusret'in duvarına asılan kararda, Federal Yasa'nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatıldı.

ÇALIŞANLARIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Nusret geçtiğimiz aylarda çalışanlarının bahşişlerine el koyduğu için mahkemelik olmuş ve 250 bin dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi

Nusret Gökçe, New York, İşçi, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
6. FİLO:Ben hep söylerim mahalle kasapligina düşecek
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SENOL:Maksatli protesto belliki, Amerika''da kactane restoranin sedikasi varki Nusret''in olsun. .
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ASDAS:bir kesim tebrik ederken bir kesim karalama yapar, bu işler böyle yürür, ancak herkes kendi başarısından sorumluudur, oyüzden boşu boşuna birbirinizle tartışıp üzmeyin burada, çünkü o kişiler bu yorumlar görmüyorlar, ne düşündüğümüz umurlarından değil, düşüncelerimiz umurlarında olsa şuan dünyaya açılamazlardı, oyüzden herkesin ticarette hataları olur ve bunlar basit çözülebilecek şeyler oyüzden derdi bize düşmesin iyi akşamlar ;))
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IRFAN:Masallah ikinci dükkani hayirli ugurlu olsun, yola devam
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KOMİK:Dün ve bugün czn burak ve nusret için 2 karalayıcı haber yapıp yeni çıkmış bir kasabın steakhousenun röportajlı reklamını yaptınız. Tarifeniz ne gerçekten merak ettim. Bide bu kadar açıktan yapılmaz bu işler en azından 1 hafta arayla verin.
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SERDAR:REKLAM GÜZEL OLMUŞ
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