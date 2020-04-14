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Senegal Büyükelçiliğine atama

Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

14.04.2020 01:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:32
Senegal Büyükelçiliğine atama
Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
2015-2019 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü Dekanlığını yapan Kavas, Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor. Aynı zamanda Afrika uzmanı olan Kavas, evli ve üç çocuk babası.

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Kavas, Türkiye, Senegal, Güncel
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