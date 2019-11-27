Haberler » Güncel » Senegal Cumhurbaşkanı, Filistin Müftüsünü kabul etti - Haber

Senegal Cumhurbaşkanı, Filistin Müftüsünü kabul etti

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i kabul etti.

27.11.2019 00:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:26Senegal Cumhurbaşkanı, Filistin Müftüsünü kabul etti
Macky Sall, ve Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i kabul etti.
Senegal Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Şeyh Hüseyin'in, kendisini makamında ağırlayan Sall'e, Senegal halkının Filistin'e verdiği destek için teşekkürlerini ilettiği kaydedildi.
Görüşmeye Filistin'in Dakar Büyükelçisi Safwat Ibraghit de katıldı.
Şeyh Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde Kudüs'ün İslam kültür başkenti olarak tanınması etkinlikleri çerçevesinde Dakar'da bulunuyor.
Filistin Müftüsü Hüseyin, 1 Aralık'a kadar sürecek ziyaretinde Senegal'in önemli dini topluluklarını da ziyaret edecek.
Etkinlikler kapsamında "Kudüs, İslam Kültürü'nün kalıcı başkenti" adında bir sergi ile "Filistin ile dayanışma: Çözümün kalbinde Kudüs" başlıklı bir konferans da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı, Filistin, Senegal, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:44 Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi
01:44 Toplu tecavüzde engelli raporu bekleniyor
01:44 ABD Başkanı Trump, Şükran Günü için iki hindiyi affetti
01:40 Trump'a yönelik azil soruşturması aralıkta Adalet Komitesi'ne taşınıyor
01:35 Ekinözü'nde orman yangını
00:40 İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı
00:12 Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
12:39 Mansur Yavaş'la olan davasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası verildi
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 01:48:21