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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall: "Sahel'in güvenliği için terörle mücadelede dayanışma şart"

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Sahel'in güvenliği için terörle mücadelede dayanışma şart." dedi.

18.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:38Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall:
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "Sahel'in güvenliği için terörle mücadelede dayanışma şart." dedi.
Senegal'in başkenti Dakar'da "Çok taraflılığın güncel zorlukları" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Afrika'da Barış ve Güvenlik Forumu" başladı.
Uluslararası Abdou Diouf Kongre Merkezi'nde yapılan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in başkanlık ettiği foruma, onur konuğu olarak davet edilen Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani'nin yanı sıra Fransa Başbakanı Edouard Philippe, parlamenterler, büyükelçiler, dini liderler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Sall, açılışta yaptığı konuşmada, kıtada, terörle etkin mücadelenin ne kadar başarılı olduğunun sorgulanması gerektiğini söyledi.
"Hepimiz tehdit altındayız"
"Sahel'in güvenliği için terörle mücadelede dayanışma şart. Bölgede, 14 binden fazla Birleşmiş Milletler Barış Gücü, G5 Sahel, Fransız Barkhane unsurunun varlığına rağmen hepimiz hala tehdit altındayız." diyen Sall, bölgedeki güvenlik sorununun bir türlü çözülemediğini belirtti.
Sall, terörle mücadelede yeni yöntemler gerektiğinin altını çizerek, Sahel'deki terör sorununun ortadan kaldırılması için daha geniş stratejik bir ortaklığın kurulacağını kaydetti.
Fransa Başbakanı Philippe de konvansiyonel orduların Afrika'da terörle mücadelede yetersiz kaldığını ifade etti.
"Konvansiyonel ordularımız, ortaklaşa savaştığımız düşmanı asla tamamen yenemez. Püskürtebilir, bazen gücünü azaltabilir ama tamamen ortadan kaldıramaz." değerlendirmesinde bulunan Philippe, terörle mücadelenin çok yönlü ortaklığı da zorunlu kıldığını dile getirdi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 500 davetlinin katıldığı forum, yarın sona erecek.
Fransa, Senegal'e 3 devriye botu sattı
Öte yandan dün Senegal, Fransa'dan tanesi 75 milyon dolara 3 OPV-58 devriye botu ile çok sayıda askeri mühimmat alımını kapsayan sözleşmeyi imzaladı.
Botlar, askeri misyonun yanı sıra petrol sahalarının korunması ile insan kaçakçılığı ve korsanlık gibi yasa dışı faaliyetleri önlemek için görev yapacak.

Güncel

Kaynak: AA

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