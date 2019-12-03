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Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den bölge ülkelerine "Güçlerimizi birleştirelim" çağrısı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi ülkelere "Halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz.

03.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:06Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den bölge ülkelerine
Macky Sall, Batı Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi ülkelere "Halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz." çağrısı yaptı.
Senegal'de, UEMOA Olağanüstü Liderler Zirvesi düzenlendi.
Üye ülkelerde terör tehditleri karşısında benimsenecek mekanizma ve stratejilerin ele alındığı zirve, başkent 'a 30 kilometre uzaklıktaki Diamniadio'da bulunan Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan ev sahibi Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, UEMOA liderlerine ekonomileri sürdürülebilir şekilde finanse ederek, kalite ve borç istikrarını koruma çağrısında bulundu.
Toplumsal alanın kalkınması için barış ve güvenliğin sağlanmasının hayati olduğunu vurgulayan Sall, UEMOA ülkelerinin ekonomilerinin gıda güvenliği, enerji, altyapı gibi birçok alanda pozitif gelişme gösterdiğini vurguladı.
Sall, "Halklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve kalkınma hedeflerimize ulaşmak istiyorsak güçlerimizi birleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Zirveye, Sall'in yanı sıra Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Nijer Cumhurbaşkanı Mouhamadou Issoufou, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Mali Başbakanı Boubou Cisse ile Gine Bissau Başbakanı Aristides Gomes katıldı.

Cumhurbaşkanı, Senegal, Afrika, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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