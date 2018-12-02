Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Güç Gösterisi

Senegal
'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı
Macky Sall'in adaylığının tanıtıldığı miting düzenlendi.
İktidar koalisyonu "Benno Bokk Yakaar" tarafından Dakar
Arena'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına, Sall'in 10 binlerce taraftarının yanı sıra Gambiya
Cumhurbaşkanı Adama Barrow
, Fildişi
Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Liberya
Cumhurbaşkanı Georges Weah, Moritanya
Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz katıldı.
Sall, mitingde yaptığı konuşmada, Senegal'in ortak tek payda olduğunu belirterek ülkenin güneyindeki Casamance bölgesinde barış çalışmalarını önceleyeceğini ifade etti.
Seçimde birlik olunması gerektiğini kaydeden Sall, Benno Bokk Yakaar koalisyonun özgür ve kalkınmış bir Afrika
için çok çalışması gerektiğini söyledi. Merkez
partilerden Senegal Birliği'nin (UCS) lideri Abdoulaye Balde, geçen hafta adaylığını çektiğini, Sall'i destekleyen koalisyona katıldığını açıklamıştı.
Senegal,Cumhurbaşkanı
02 Aralık 2018 Pazar 20:02