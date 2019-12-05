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Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı

Senegal Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.

05.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:36Senegal Cumhurbaşkanlığından Türkiye paylaşımı
Cumhurbaşkanlığınca, ile ilişkilerin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığının resmi hesabından paylaşılan mesajda, Türkiye'nin Büyükelçisi Nihat Civaner'in Cumhurbaşkanı Macky Sall'e 2 yıldır sürdürdüğü görevinin bitmesi nedeniyle veda ziyaretinde bulunduğu bildirildi.
Sall'in, Büyükelçi Civaner'in görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunun kaydedildiği mesajda, "Senegal ve Türkiye arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük ilerleme kaydetti." ifadesine yer verildi.

Twitter, Senegal, Türkiye, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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