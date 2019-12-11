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Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp

Senegal'de 11 balıkçının 18 gündür kayıp olduğu bildirildi.

11.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:30Senegal'de 11 balıkçı 18 gündür kayıp
'de 11 balıkçının 18 gündür kayıp olduğu bildirildi.
Dakaractu internet sitesinin haberine göre, Pikine bölgesinde bulunan Thiaroye Mer kasabasında 23 Kasım'da denize açılan 5 balıkçının teknesi bozuldu.
Kasaba halkı, balıkçılara yardım için 6 balıkçının bulunduğu başka bir tekneyi gönderdi.
Balıkçılar Derneği Başkanı Ass Sene, 23 Kasım'dan bu yana iki tekneden ve balıkçılardan haber alınamadığını söyledi.
Senegal halkının en önemli geçim kaynaklarından birini geleneksel balıkçılık oluşturuyor.
Geçen yıl ülkede 226 balıkçı farklı zamanlarda kaybolmuştu.

Senegal, Sur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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