Senegal'de 18 asırlık "heybetli Baobab" ağacı

Senegal'in Joal kentinde yer alan ve 32 metre genişliğindeki gövdesinde büyük kovuğu bulunan 18 asırlık Baobab ağacı, heybetiyle yabancı ziyaretçileri büyülerken, halk için de hem geçim kaynağı hem de "mucizevi iyileştirici güçleri" olduğuna inanılan "kutsal bir ağaç" olma özelliğini taşıyor.

Başkent Dakar'dan yaklaşık üç saat süren yolculukla ulaşılan Joal kentinin Nianing köyündeki Baobab ormanında, animizmde kutsal sayılan büyük, yaşlı bir Baobab ağacı dikkati çekiyor.

Ülkedeki etnik gruplardan Sererlerin, 1960'lara kadar "kabilenin tarihini ve geleneklerini kuşaktan kuşağa aktaran kişi" olarak tanımlanabilecek sözlü tarihçileri "griot"ları gömdükleri Baobab ağacı, 32 metreyi bulan gövde çevresinin heybetiyle "dosta güven, düşmana korku salan" bir ağaç olarak görülüyor.

Alt sınıf olarak görülen griotlar, toprağı kirletmemek amacıyla ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor yasaklayana kadar Nianing'deki Baobab'ın büyük kovuğuna gömülüyordu.

Kendisi de Serer olan Cumhurbaşkanı Senghor'un, griotların böyle bir sonu hak etmediği ve ağacın kovuğunda çürüyen cesetlerin salgın hastalığa yol açabileceği gerekçesiyle bu geleneği yasakladı. Böylece yaşlı Baobab, kutsal ve mistik bir ağaç olarak benimsendi.

Bölge halkı "mucizevi iyileştirici güçleri" olduğuna inanıyor

Zamanla popüler turist mekanı haline gelen ve yerel halkın gözü gibi koruduğu "Kutsal Baobab", gölgesinde serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

Baobab ağacı, dini bayramlarda ve önemli günlerde halkın toplantı mekanı olarak da kullanılıyor.

Etrafındaki küçük butik hediyelik eşya dükkanları, bu Baobab'ın yaşam gücünü gösteriyor. Dükkan sahipleri, büyük Baobab'ı görmeye gelenlere sattıkları eşyalarla geçimlerini sağlayarak yaşama tutunuyor.

Kaynak: AA