Senegal'de 2 binden fazla mahkuma Bağımsızlık Günü affı

Batı Afrika ülkesi Senegal 'de Cumhurbaşkanı Macky Sall, ülkesinde kutlanan 4 Nisan Bağımsızlık Günü öncesinde 2 binden fazla mahkum için af yetkisini kullandı.

Ulusal televizyon RTS'den yapılan cumhurbaşkanlığı açıklamasında Sall'in 4 Nisan Bağımsızlık Günü dolayısıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hükümlü 2 bin 36 mahkumu affettiği belirtildi.

Bağımsızlık Günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece cumhurbaşkanlığı sarayında askeri törenle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Sall'in bu yıl olağandan fazla mahkumu, Birleşmiş Milletler'in virüsün yayılmasını önlemek için hapishanelerdeki yoğunluğun azaltılması tavsiyesine uyarak affettiği belirtiliyor.

Affedilenler arasında cinayet, tecavüz, pedofili, uyuşturucu kaçakçılığı, sığır hırsızlığı gibi ağır suçlarla hüküm giymiş mahkumlar bulunmuyor.

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 96'ya çıktı

Öte yandan Senegal'de son 24 saatte vaka sayısı 6 artarak 96'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 130 testten 6'sının pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların 5'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Salgının başından bu yana ülkede 9 kişi iyileşti.

Kaynak: AA