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Senegal'de 20 müzisyen Kovid-19'a karşı tek ses oldu

Senegal'de 20 müzisyen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalığı artırmak için birlikte şarkı söyledi.

14.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:56
Senegal'de 20 müzisyen Kovid-19'a karşı tek ses oldu
Senegal 'de 20 müzisyen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede farkındalığı artırmak için birlikte şarkı söyledi.
Senegalli sanatçı Youssou Ndour'un da aralarında bulunduğu 20 müzisyen, "koronayla savaş" anlamına gelen "Daan Corona" adlı şarkıyı yerel dil Wolofça seslendirdi.
Şarkının klibinde, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için hijyen, korunma ve sosyal mesafeyle ilgili tavsiyeler yer aldı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaştığı şarkıdan elde edilecek tüm gelir, koronavirüsle mücadele fonuna aktarılacak.
Öte yandan Bakanlığın paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar 299 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.
Vakalardan bugün taburcu edilen 5 kişiyle birlikte 183 kişi sağlığına kavuştu, 2'si yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte görülen 8 vaka dahil, toplam 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Güncel
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