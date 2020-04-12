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Senegal'de avdan cesetle dönen balıkçılar karantinaya alındı

Senegal'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde avdan cesetle dönen balıkçıların karantinaya alındığı bildirildi.

12.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:50
Senegal'de avdan cesetle dönen balıkçılar karantinaya alındı
Senegal 'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde avdan cesetle dönen balıkçıların karantinaya alındığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Gine Bissau sularında avlandıktan sonra Senegal'e sandallarında bir cesetle dönen 9 Senegalli balıkçı, Ziguinchor Sağlık Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Ayrıca aynı bölgedeki Kassa kentine bağlı Elinine köyünde, Gine Bissau sularından gelen bir kano, donanma kuvvetlerince durduruldu.
Kanoda bulunan Gine Bissau uyruklu 6 kişi de köydeki okulda karantinaya alındı.
"Maske zorunluluğu getirilsin" çağrısı
Bu arada, Senegal Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Operasyonları Merkezi Direktörü Dr. Abdoulaye Bousso, kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.
Kovid-19'un yayılmaya başladığına dikkati çeken Dr. Bousso, belirti göstermeyen bazı kişilerin diğer insanları etkileyebileceğini belirterek, halktan maske ve eldiven giymelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.
Bousso, kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini savundu.
Senegal'de hastaların yüzde 61'i iyileşti
Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana 280 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Bunların 171'i sağlığına kavuştu, 2'si öldü, bir kişi de ülkesine gönderildi. 106 kişi ise tedavi görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Gine, Güncel
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