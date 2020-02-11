Haberler » Güncel » Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı - Haber

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı

Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.

11.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:50Senegal'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan kişi yakalandı
'de bavulla 131 papağan kaçırmaya çalışan bir kişi havalimanında yakalandı.
Blaise Diagne Havalimanı güvenlik görevlileri, 'e gitmek üzere uçağına binen bir yolcuyu uçaktan indirdi. Cezayir asıllı yolcunun kontrol edilen bagajlarında 131 Senegal papağanı bulundu.
Yolcunun valizlerindeki kuşlardan bazılarının öldüğü, bazılarının ise nefessiz kaldığı veya yaralandığı görüldü.
Papağanları kaçırmaya çalışan Cezayirli yolcu tutuklandı.
Kurtarılan kuşlar ise tedavi gördükten sonra hafta içi doğaya salınacak.
Koruma altındaki Senegal papağanları, ülke dışına izinle çıkarılabiliyor.

Mbaye Diagne, Cezayir, Senegal, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:26:54