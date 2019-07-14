14.07.2019 23:26
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Senegal'de final sevinci

2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Tunus'u 1-0 mağlup eden Senegal Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.

2019 Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Tunus'u 1-0 mağlup eden Senegal Milli Takım'nın adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.
Başkent Dakar'ın birçok noktasında kurulan dev ekranlarda mücadeleyi izleyen taraftarlar, Senegal'in gole yaklaştığı pozisyonlarda heyecanlı anlar yaşadı.
Tunus Milli Takımı'ndan Dylan Bronn'un, uzatma bölümünde 101. dakikada kendi kalesine golünün ardından sevinç çığlıkları atan taraftarlar, maçın bitmesinin ardından caddeleri doldurdu.
Bazı taraftarlar finale kalmayı, yoldan geçen araçların üzerine çıkarak kutladı. Senegal'de final sevinci
Kaynak: AA
Senegal, Afrika, Tunus, Güncel

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