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Senegal'de hastanedeki karantinadan kaçan mahkum paniğe neden oldu

Senegal'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle hastanede tecrit edilen mahkumun kaçması paniğe neden oldu.

28.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:04
Senegal'de hastanedeki karantinadan kaçan mahkum paniğe neden oldu
Senegal 'in güneyindeki Ziguinchor bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle hastanede tecrit edilen mahkumun kaçması paniğe neden oldu.
Yerel basındaki haberlere göre, bölgedeki hapishanede bulunan mahkum, hastalık belirtileri gösterince dün hastanede karantinaya alındı.
Mahkum, sabah doktor ve hemşireleri atlatarak hastaneden kaçtı.
Virüs taşıdığından şüphelenilen suçlunun kaçması, bölge halkında paniğe yol açtı.
Senegal'de 11 yeni vaka
Senegal'de son 24 saatte yapılan 98 testten 11'i pozitif çıktı.
Vakalardan 2'si yurt dışından gelen, 8'i durumu izlenen kişilerde görülürken bir kişinin hiçbir temas hikayesi olmadığı belirlendi.
Diğer yandan, tedavi gören 7 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana virüs tespit edilen 130 hastadan 18'i sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Sabah, Güncel

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