Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Senegal'in başkenti Dakar'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Allah, bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın" pankartı açtı.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Senegal 'in başkenti Dakar 'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulu'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Allah, bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmasın" pankartı açtı.
TMV, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Dakar'daki okullarındaki personel, öğrenci ve velilerin katıldığı program gerçekleştirdi.
Program, İstiklal Marşı ve Senegal milli marşının okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Mustafa Faye, yaptığı konuşmada, Senegal marşının yazılmasını anlatarak, milli marş hassasiyetini ve bu değerin hangi şartlar altına oluştuğunu vurguladı.
Anaokul öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un duası "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, amin" yazılı pankart açtı.
Gösterinin ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın tamamını Fransızca okudu.
Etkinlikte ayrıca, Senegal marşının tamamı ve Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" şiiri okundu.
Öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nı ve İstiklal Harbi'ni konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek ay yıldızlı kalpakla fotoğraf çektirdi.
TMV, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Dakar'daki okullarındaki personel, öğrenci ve velilerin katıldığı program gerçekleştirdi.
Program, İstiklal Marşı ve Senegal milli marşının okunmasıyla başladı.
Okul müdürü Mustafa Faye, yaptığı konuşmada, Senegal marşının yazılmasını anlatarak, milli marş hassasiyetini ve bu değerin hangi şartlar altına oluştuğunu vurguladı.
Anaokul öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un duası "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, amin" yazılı pankart açtı.
Gösterinin ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın tamamını Fransızca okudu.
Etkinlikte ayrıca, Senegal marşının tamamı ve Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" şiiri okundu.
Öğrenciler, Çanakkale Savaşı'nı ve İstiklal Harbi'ni konu alan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek ay yıldızlı kalpakla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Senegal, Dakar, Güncel
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