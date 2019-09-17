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Senegal'de kano battı: 6 ölü

Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine Adacığı yakınında kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

17.09.2019 20:24Senegal'de kano battı: 6 ölü
Senegal'in başkenti Dakar'ın Atlas Okyanusu kıyısındaki Madeleine Adacığı yakınında kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Başkente kıyı adacığa 43 ziyaretçiyi taşıyan ve içinde yabancı turistlerin de bulunduğu kano aniden bastıran şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında yaralıların da olduğu 37 kişi adacığa sığındı.
Kurtarma ekibi, gıda ve yardım malzemeleriyle adaya geçti.
Güvenlik gerekçesiyle adada mahsur kalanlar sabah tahliye edilebildi.

Atlas Okyanusu, Senegal, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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