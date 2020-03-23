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Senegal'de karantinadan kaçan Kovid-19 tanısı konulan hasta paniğe neden oldu

Senegal'in başkenti Dakar'da karantinadan kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.

23.03.2020 06:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 06:06
Senegal'de karantinadan kaçan Kovid-19 tanısı konulan hasta paniğe neden oldu
Senegal 'in başkenti Dakar 'da karantinadan kaçan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan hasta paniğe yol açtı.
Koronavirüs testi pozitif olduğu için karantinada tutulan kişi, cumartesi günü kayıplara karıştı.
Sağlık görevlileri, kaçan hastayı Dakar'ın kenar mahallelerinden Pikine'in kalabalık bir bölgesindeki evinde buldu.
Mahallede paniğe neden olan hasta, ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.
Senegal'de bugün tespit edilen 11 vakayla koronavirüs vaka sayısı 67'ye yükseldi.
Hastalardan 5'i iyileşti, 62'sinin tedavisi ise sürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Senegal, Dakar, Güncel

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