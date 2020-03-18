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Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 34'e yükseldi

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan vaka sayısı bir günde 5 artarak 34'e çıktı.

18.03.2020 23:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:38
Senegal'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 34'e yükseldi
Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan vaka sayısı bir günde 5 artarak 34'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yeni vakalardan üçünün yurt dışından geldiği, ikisinin de temas yoluyla virüsü kaptığı belirtildi.
Son vakalarla Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 29'dan 34'e yükseldiği kaydedildi.
Şimdiye kadar virüs tespit edilen iki kişinin iyileştiği ve tedavisi süren vakalarda da iyileşme görüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Ülkede virüsün yayılmasını önlemek için cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınması bir süreliğine yasaklandı, fırın ve büyük market harici yerlerde ekmek satışı durduruldu.
Ayrıca son 25 gün içinde virüsün görüldüğü ülkelerden Senegal'e gelenlerin başkent Dakar'da kurulan sağlık merkezinde 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi.
Fransa, Senegal'deki vatandaşlarını tahliyeye başladı
Öte yandan Senegal'in salgının etkili olduğu ülkelere getirdiği uçuş yasağı üzerine Fransa, vatandaşlarını yasağın uygulanmasına saatler kala tahliye etmeye başladı.
Senegal'in güney bölgesi Kazamans'taki Cap Skirring tatil merkezinde bulunan 178 Fransız vatandaşı, 23.59'da başlayacak uçuş yasağı öncesi bölgeye gönderilen uçakla ülkeden ayrıldı.
Yolcuların uçaklara biniş ve kalkışları ülkedeki birçok televizyon kanalında naklen yayınlandı.
Fransa'nın yasak başlamadan ikinci bir uçuş daha düzenleyeceği öğrenildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Senegal, Fransa, Güncel

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