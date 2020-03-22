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Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 50'yi geçti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 56'ya yükseldi.

22.03.2020 04:32 | Son Güncelleme: 22.03.2020 04:32
Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 50'yi geçti
Batı Afrika ülkesi Senegal 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vakaların sayısı 56'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 24 saat içerisinde koronavirüs semptomu gösteren 31 kişiden 9'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 5'i yurt dışından gelen 4'ü temas yoluyla bulaşmış vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 56'ya çıktığı ifade edildi.
Ayrıca virüsün yayılmasının önüne geçmek için halkın belirtilen tavsiyelere uymaları çağrısında bulunulan açıklamada, alınan tedbirlere uymayanların cezalandırılacağı kaydedildi.
Çad 'da mahkumlar koronavirüs arbedesi sırasında firar etti
Öte yandan 1 Kovid-19 vakasının görüldüğü Çad'da Mısırlı bir mahkumun Encemine Hapishanesi'ne transferi sırasında koronavirüslü olduğu gerekçesiyle arbede çıktı.
Çad Adalet Bakanı Djimet Arabi çıkan arbedede kaçma girişiminde bulunan mahkumlardan ikisinin öldürüldüğünü 4'ünün yaralandığını belirtti.
Kargaşadan faydalanan 4 mahkumun ise hapishaneden firar ettiğini aktaran Arabi, güvenlik güçlerinin firarileri yakalamak için çalışma başlattığını kaydetti.
Ülkedeki bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ise kaçan mahkum sayısının 30'dan fazla olduğunu iddia etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Senegal, Afrika, Çad, Güncel

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