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Senegal'de Kovid-19 vakalarının yüzde 44'ü iyileşti

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastaların yüzde 44'ü iyileşti.

07.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:38
Senegal'de Kovid-19 vakalarının yüzde 44'ü iyileşti
Batı Afrika ülkesi Senegal 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastaların yüzde 44'ü iyileşti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 110 testten 11'i pozitif çıktı.
Son 24 saatte 13 kişi iyileşerek taburcu edilirken, tedavisi süren hasta sayısı 129'a düştü.
Ülkede ilk vakanın tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana 237 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 105'i sağlığına kavuştu, 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi de ülkesine gönderildi.
Bu çerçevede toplam vakaların yüzde 44,3'ü iyileşmiş oldu.
Hastaların çoğunun tedavi gördüğü Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Moussa Seydi, uzun süredir hastaların iznini alarak Kovid-10'un tedavisinde hidrosiklorokin kullandıklarını hatırlattı.
Senegal'in Afrika'da en yüksek iyileşme oranına sahip ülke olduğunu kaydeden Seydi, bu uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.
Senegal hükümeti, yeni tespit edilen vakaların bazılarında hastalığın kaynağının belirlenememesi üzerine, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı saatleri içerisindeki tüm trafik izinlerini askıya aldı.
Togo'da 3 yaşında iki bebek Kovid-19 pozitif çıktı
Togo'nun başkenti Lome'de 3 yaşındaki 2 bebekte yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Togo hükümetinin resmi sitesinde yayımlanan raporda, salgının başından bu yana ülkede toplam 1617 test yapıldığı, bunlardan 65'inin pozitif çıktığı kaydedildi.
Pozitif vakalar arasında 3 yaşında 2 bebeğin de bulunduğu aktarılan raporda, bebeklerin Kovid-19 pozitif bir vakayla temas ettiği belirtildi.
Raporda, ülkede halen 39 vakanın tedavi altında olduğu, 23 vakanın iyileştiği, 3 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Fildişi Sahili'nde tarama merkezine saldıran 18 kişi tutuklandı
Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan'ın Yopougon bölgesinde, Kovid-19 tarama merkezi kurulmasına karşı çıkan halk ile polis arasında çıkan çatışmada 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, polis sözcüsü Bleu Charlemagne, merkezin inşaatına saldıran, sokaklara dökülerek sloganlar atan ve yollara barikat kuran bölge sakinlerinden 18 kişinin gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.
Charlemagne, "Bu kargaşaya izin vermeyeceğiz, Fildişi Sahili halkının çoğu sağlığına kavuşmayı istiyor." ifadesini kullandı.
Ülkede şu ana kadar 323 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 41'i sağlığına kavuştu, 3'ü yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fildişi Sahili, Senegal, Afrika, Güncel
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