Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Senegal'de salgınla mücadelenin önemli ismi Dr. Seydi: "Salgını önlemlerle yeneceğiz"

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin ön safındaki isim olan Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Moussa Seydi, "Salgını tedaviden ziyade, önlemlerle yeneceğiz.

10.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:40
Senegal'de salgınla mücadelenin önemli ismi Dr. Seydi:
Batı Afrika ülkesi Senegal 'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin ön safındaki isim olan Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Moussa Seydi, "Salgını tedaviden ziyade, önlemlerle yeneceğiz." dedi.
İlk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana toplamda 265 vakanın tespit edildiği, bunlardan 137'sinin iyileştiği Senegal'deki Kovid-19 vakalarının tedavi gördüğü hastanenin bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Dr. Seydi, AA muhabirine, salgının ülkedeki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Senegal'in pandemiyle mücadeleyi oldukça ciddiye alarak erkenden sıkı önlemler aldığını belirten Seydi, bu mücadelenin başarıyla biteceğinden emin olduğunu kaydetti.
Seydi, "Bu pandemi, elbette eninde sonunda bitecek ancak ideal olan en az ölümle sona ermesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Şu ana kadar hastaların iznini alarak Kovid-19'un tedavisinde uyguladıkları hidrosiklorokini kullanmaya devam edeceklerini anlatan Seydi, "Salgını, ilaçlı tedaviden ziyade önlemlerle yeneceğiz." dedi.
Senegal'de 40 günde hastaların yüzde 51'i iyileşti
Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana görülen toplam 265 vakanın 137'si iyileşti. Vakalardan 2'si yaşamını yitirirken, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.
Halen 125 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Senegal'de, toplam vakaların yüzde 51,69'u iyileşmiş oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››Senegal'de salgınla mücadelenin önemli ismi Dr. Seydi: 'Salgını önlemlerle yeneceğiz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması - Haber 22:46: "Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi - Haber 22:46: Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol üretiminin azaltılmasını görüştü - Haber 22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:40: Çavuşoğlu'ndan Iraklı Türkmenlere teşekkür - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber