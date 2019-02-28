Senegal'de Sall Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

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Senegal'de pazar günü düzenlenen 11. cumhurbaşkanı seçiminin galibi, oyların yüzde 58,27'sini alan iktidardaki Benno Bokk Yakaar koalisyonunun adayı Cumhurbaşkanı Macky Sall oldu.Oyların Sayılması Ulusal Komisyonu (CNRV) Başkanı Yargıç Demba Kandji düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü seçime katılım oranının yüzde 66,23 olarak gerçekleştiğini açıkladı.Kandji'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Sall oyların yüzde 58,27'sini alarak ilk turda seçilirken, en yakın rakipleri Idrissa Seck yüzde 20,5 ve Ousmane Sonko yüzde 15,67 oy aldı.Diğer adaylardan Issa Sall'in oy oranı yüzde 4,07 olurken, Madicke Niang yüzde 1,48 civarında oy aldı.Cumhurbaşkanı Macky SallÜlkeyi seçildiği 2012'den bu yana yöneten Macky Sall, ülkenin merkez bölgesindeki Fatick'te 11 Aralık 1961'de doğdu. Önce Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde ardından Fransa Petrol Enstitüsü Ulusal Petrol ve Mühendislik Koleji'nde jeoloji mühendisliği eğitimi alan Sall, bu dönemde Marksist-Leninist harekete katıldı. Ancak Marksist hareketin seçimleri boykotunu kabul etmeyen Sall, 1980'lerin sonunda liberal Abdoulaye Wade'nin Senegal Demokratik Partisi'ne (PDS) katıldı.Macky Sall, Diourbel kentinde 1992'de tanıştığı Marieme Faye Sall ile 1995'te evlendi.Wade'nin 2000'de kazandığı cumhurbaşkanı seçimindeki kampanyasında aktif rol alan Sall, enerji ve maden konularında Cumhurbaşkanı Wade'ye danışmanlık yapmasının ardından, maden, enerji ve devlet bakanlıkları ve hükümet sözcülüğü görevlerini üstlendi.Sall, Wade'nin Nisan 2004'te Başbakan Idrissa Seck'i görevden almasının ardından Haziran 2007'ye kadar başbakanlık görevini yürüttü. Wade döneminde en uzun süre başbakanlık yapan kişi olan Sall, görevini bırakmasının hemen ardından Meclis Başkanlığına seçildi.Sall'in, Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'yi ulusal mecliste ifade vermeye çağırması üzerine cumhurbaşkanı ile araları açıldı.PDS'den istifa eden Sall, Aralık 2008'de Cumhuriyet İttifakı Partisini (APR) kurdu. 2012'deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci oldu. Cumhurbaşkanı Wade'nin oyların yüzde 34,8'ini aldığı seçim ikinci tura kaldı.İlk turda elenen adayları, Wade'nin 5'ten 7'ye çıkardığı cumhurbaşkanlığı görev süresini tekrar düşürmeyi ve 2 dönemle sınırlama vaadinde bulunarak kendisini destekleme konusunda ikna eden Sall, Benno Bokk Yakaar (yerel dil Wolofça: "Aynı Umutta Birleşmiş") koalisyonunu kurdu.Macky Sall, 25 Mart 2012'deki ikinci turda oyların yüzde 65,8'ini alarak, ülkenin cumhurbaşkanı olan 4. ismi oldu.Sall'in ilk dönemiBaşbakanlığı döneminde Dakar sahil yolu, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı gibi önemli projeler gerçekleştiren Sall, Şubat 2013'te tarım, altyapı ve turizm alanındaki yatırımlarla ülkeyi gelişmekte olan bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflediği Senegal 2035 Kalkınma Planı'nı hayata geçirdi.Planın 7 yıllık ilk safhası için Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Kalkınma Bankası ve AB'den 7,5 milyar dolarlık finansman bulan Sall, 2019'da kadar Çin, Türk ve Fransız şirketlerin yatırımlarıyla plan kapsamındaki çok sayıda altyapı, inşaat, tarım ve turizm projesini tamamladı.Cumhurbaşkanı Sall, son olarak planın 2. safhası için 2018'in sonlarında aynı kuruluşlardan 14 milyar dolar finansman sözü daha aldı.Sall, 2016'da koalisyon üyelerine söz verdiği gibi, cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıla düşürdü ancak Anayasa Konseyi, söz konusu değişikliğin Macky Sall'in ilk dönemini kapsamayacağını bildirdi."Muhalefeti saf dışı bırakıyor" eleştirisiCumhurbaşkanı Macky Sall'e ilk döneminde en fazla yöneltilen eleştiri, en güçlü rakiplerini saf dışı bıraktığı iddiası oldu.Muhalefet, eski Cumhurbaşkanı Wade'nin oğlu Karim Wade ile Dakar'ın popüler eski Belediye Başkanı Khalifa Sall'in, yolsuzluk suçlamasıyla aldıkları hapis cezalarında Macky Sall'in rolü olduğunu ileri sürüyor.Macky Sall'i, bu hapis cezalarının adaylıklarını engellediği Karim Wade ile Khalifa Sall'i saf dışı bırakmakla suçlayan muhalefet, Macky Sall'in Senegal'in demokrasi geleneğini bozduğunu savunuyor.