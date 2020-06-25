Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - DAKAR

Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim ve liselerde kısmi olarak başladı.

25.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:09
Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim ve liselerde kısmi olarak başladı.
Eğitim Bakanı Mamadou Talla tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan, sınav sınıflarında eğitimin yeniden başlamasını öngören teklifin kabul edilmesinden sonra ülke genelinde okullarda saat 09.00'da ders zili çaldı.
Başkent Dakar'ın en eski okullarından Lamine Gueye Lisesi girişinde ateşleri ölçülen öğrenciler, kurulan mobil çeşmelerde ellerini yıkayarak maskeleri yüzlerinde birer metre arayla sınıflarına gitti.
Öğrenciler sınıflarda sıralara birer boşluk bırakarak oturdu.
Müdür Yardımcısı Aissatou Sy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının okullarda eğitim duyurusundan sonra hemen önlem almaya başladıklarını, sınıflarda sosyal mesafeye uygun oturuş düzeni ayarladıklarını belirtti.
Kovid-19'un okullarda yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulan farklı komisyonlarının birlikte çalıştığını kaydeden Sy, öğrenci ve öğretmenlerin korunması için gerekli tüm materyallerin bulunduğunu ifade etti.
Sy, okul revirinde hemşire ve sağlık personelinin şüpheli durumları değerlendirmek amacıyla hazır bulunduğunu dile getirdi.
Şu anda 374 öğrencinin okulda eğitim aldığını, 18 sınıfın açık olduğunu, bir sınıfta en fazla 20 öğrenci olduğunu aktaran Sy, her sınıfta dezenfektan ve yeterli sayıda maske bulunduğu bilgisini verdi.
Sy, dersi olmayan öğretmenler de dahil 68 öğretmenin eğitim için seferber olduğunu belirterek, "Bugün eğitimin güzel şekilde başlaması ve devamı için herkes teyakkuzda." dedi.
Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Muhammed Sene, okula döndüğü için mutlu olsa da yine de ilk defa karşılaştığı bir durum nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.
Sene, sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi kurallara alışmaya çalıştıklarını ifade etti.
TMV okulları uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçti
Diğer yandan Senegal'deki Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda, ara verilmeden 3 aydır online olarak verilen eğitim dönemi geçen hafta sona erse de sınav sınıflarında eğitim yüz yüze yeniden başladı.
TMV Dakar Koleji Türkçe öğretmeni Harun Kocaman da sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi hijyen kurallarına uyularak 18 öğrencinin 2 sınıfta eğitime başladığını belirtti.
Kocaman, velilerin bizzat okula gelerek sınıfları incelediğini ve sosyal mesafeyi kontrol ettiğini, aynı zamanda online eğitimden olan memnuniyetlerini ilettiğini kaydetti. Senegal’de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - DAKAR

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Afrika, Dakar, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Aks kırıldığı için kaza yaptım’ diyen Alişan’ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti Haber
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Haber
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu Haber
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı Haber
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
5.4’lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan 4 ilçeye uyarı: 7’den büyük deprem olabilir Haber
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Haberler››Güncel››Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - DAKAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:47: Isparta'da 4'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı - Haber 19:45: Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (4) - Haber 19:44: Kongo'nun doğusundaki Ebola salgını 2 yılın ardından sona erdi - Haber 19:43: Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak - Haber 19:42: - Mülteci kadınlar Tükçe öğrenerek iş hayatına atılmayı hedefliyor - Haber 19:40: İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi - Spor 19:14: 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir - Haber 18:34: Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Haber 17:36: "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler