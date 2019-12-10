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Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi

Senegal'de 28'inci Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı (FIDAK) düzenlendi.

10.12.2019 23:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:19
'de 28'inci Uluslararası Alışveriş ve Ticaret Fuarı (FIDAK) düzenlendi.
Başkent Dakar'daki Fuar Merkezi'ndeki etkinliğe başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Fas, Mısır, Tunus, Suriye, Lübnan ve 'den çok sayıda firma katıldı.
Gıda, tekstil, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, teknoloji, mobilya ve ev eşyası gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuar 22 Aralık'a kadar sürecek.
"Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyata sunuyoruz"
Fuarda halı ve perde ürünleri satan Ahmet Atasayar, 8 aydır Dakar'da bulunduklarını belirtti.
Atasayar, Türkiye'den kaliteli ürünleri makul fiyatlara sunmaları nedeniyle Senegal halkının yoğun talebiyle karşılaştıklarını ve kısa süre içinde büyük firmalarla çalışmaya başladıklarını ifade etti.
Senegal'de Uluslararası Dakar Alışveriş ve Ticaret Fuarı düzenlendi

Türkiye, Senegal, Dakar, Güncel

Kaynak: AA


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