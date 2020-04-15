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- Senegal'de vaka sayısı 314'e çıktı- IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık kredi- 100 ülke IMF'den...

- Senegal'de vaka sayısı 314'e çıktı IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık kredi 100 ülke IMF'den yardım istedi Senegal'de korona virüsü salgınında 15 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 314'e yükseldiği açıklandı.

15.04.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:58
- Senegal 'de vaka sayısı 314'e çıktı
IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık kredi
100 ülke IMF'den yardım istedi
DAKAR - Senegal'de korona virüsü salgınında 15 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 314'e yükseldiği açıklandı.
Batı Afrika ülkesi Senegal'de 15 kişide yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 314'e yükseldi. Ülkede şu ana kadar 2 kişinin korona virüsüne yenik düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. İyileşen 190 kişinin ise tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 24 Mart'tan beri uygulanan sokağa çıkma yasağını 4 Mayıs'a kadar uzattı. Ülkede vakaların artması sonucu alınan önlemler kapsamında tüm uluslararası yolcu uçuşlarının 20 Mart'tan bu yana askıya alınması da yer alıyor.
IMF'den 442 milyon dolarlık kredi
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Senegal'e yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 442 milyon dolarlık kredi verdi. IMF, ülkedeki durumu yakından takip edeceğini ve gerekirse daha fazla kredi vermeye hazır olduğunu açıkladı.
100 ülke IMF'den yardım istedi
IMF, 100 ülkenin korona virüs salgının yayılması sonucu yaşanan ekonomik kriz için yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, başvuran ülkelerin yarısının düşük gelirli olduğunu belirterek "IMF'in 1 trilyon dolar kapasitesi kriz ile mücadele etmek için oldukça yüksek bir miktar" ifadelerini kullandı. - Senegal’de vaka sayısı 314’e çıktı- IMF’den Senegal’e 442 milyon dolarlık kredi- 100 ülke IMF’den...

Kaynak: İHA

Etiketler: Senegal, Afrika, Güncel
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