Senegal'deki Engelli Kadın İçin Örnek Dayanışma

Kaynak: AA

Senegalliler, geçimini sağlamak için her kilometrelerce yolu tekerlekli sandalye ile aşan engelli kadın için dayanışma göstererek yaklaşık 16 bin dolar topladı.Ülke basınındaki haberlere göre, Senegal'in orta kesimindeki Kaolack kentinde yaşayan vücudunun yarısı felçli Ouly Diop, on yıldır ailesinin geçimini sağlayabilmek için her gün tekerlekli sandalyesiyle 7 kilometre yol gidiyor.Engeline rağmen dilenmeyip emeğiyle para kazanmaya çalışan Diop'un hikayesi sosyal medyada hızlıca yayıldı. Aylık kazancı 6 bin CFA (12 dolar) geçmeyen Diop'un azmi tüm dünyadaki Senegallileri harekete geçirdi.Diop için sadece bir kaç gün içinde 9 milyon CFA'dan (yaklaşık 16 bin dolar) fazla toplandı.Diop'un oğlu Alioune, dünyanın her yerinden Senegallilerin annesine yardım için kendilerine ulaştığını belirterek bu dayanışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.Alioune, toplanan parayla annesine bir ev inşa etmek ve onu hacca göndermek istediğini söyledi.