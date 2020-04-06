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Senegal'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Sözcüsü Abdolu Latif Coulibaly, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen 2 Fransız doktorun "sömürgeci bilinçaltıyla" konuştuklarını belirtti.

06.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:52
Senegal'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Sözcüsü Abdolu Latif Coulibaly, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika 'da denenmesi gerektiğini söyleyen 2 Fransız doktorun "sömürgeci bilinçaltıyla" konuştuklarını belirtti.
Coulibaly, ulusal bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira'nın, Kovid-19'a karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesiyle ilgili açıklamalarını eleştirdi.
Kıta halkını küçümseyen ve ırkçılık göstergesi olan ifadelerin birçok Afrikalı gibi kendisini de dehşete düşürdüğünü belirten Abdolu Latif Coulibaly, "Bu görüşler, yıkıcı sonuçları olan bir sömürge tarihinin ürünü ve kültüre yansıyan bir ahmaklıktır. Birçok Batılı entelektüel ve yetkilinin Afrika'yla ilişkisinde sömürgeci bilinçaltı kendini tekrarlıyor." ifadesini kulandı.
Fransız doktorlardan Kovid-19 aşısı Afrika'da denensin açıklaması
Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Mira, katıldığı televizyon programında, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" demişti.
Locht ise Mira'nın bu önerisine, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." karşılığını vermişti.
Fransız doktorların bu ifadelerinin, Afrika'nın önde gelen isimlerinden tepki görmesinin ardından Jean-Paul Mira özür dilemişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı da doktorların ifadelerinin ülkenin resmi görüşünü yansıtmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Jean Paul, Senegal, Afrika, Güncel
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