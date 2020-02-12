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Senegal ile Moritanya ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacak

Senegal ile Moritanya Atlas Okyanusu'ndaki Büyük Kaplumbağa (GTA) gaz yatağının işletilmesinin ilk aşamasında çıkarılacak doğal gazın sıvılaştırılarak ortaklaşa olarak satılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

12.02.2020 02:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 02:30Senegal ile Moritanya ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacak
ile Atlas Okyanusu'ndaki Büyük Kaplumbağa (GTA) gaz yatağının işletilmesinin ilk aşamasında çıkarılacak doğal gazın sıvılaştırılarak ortaklaşa olarak satılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.
Senegal resmi ajansı APS'nin haberine göre, Senegal Petrol ve Enerji Bakanı Muhammed Makhtar Cisse ile Moritanya Enerji Bakanı Muhammed Veled Abdulfettah'ın hazır bulunduğu imza töreninde, iki ülkenin kamu petrol şirketleri ile Amerikan Kosmos Enerji ve İngiliz BP şirketi yetkilileri yer aldı.
Cisse, GTA gaz yatağından üç aşamada doğal gaz çıkarılarak işletileceğini belirtti. Anlaşmayla ilk aşamada, yıllık 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz, günde yaklaşık 2 milyon metreküp gaz üretileceğini aktaran Cisse, bu miktarların iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmasına uygun şekilde adil olarak paylaştırılacağını kaydetti.
Bakan Cisse, projenin tüm taraflarının, elde edilen sıvılaştırılmış doğal gazı ortaklaşa pazarlama konusunda anlaştıklarını vurguladı.
Moritanya Enerji Bakanı Abdulfettah ise anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülkenin uluslararası gaz piyasasında daha iyi bir konum elde etme isteklerini teyit ettiğini belirtti.
"Büyük Kaplumbağa" (Grand Tortue) gaz yatağından 2021'de doğal gaz çıkarılmaya başlanacak.
İki ülke 2018'de GTA'daki doğal gazın ortaklaşa çıkarılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Batı Afrika bölgesinin en büyük doğal gaz rezervlerinden biri sayılan Büyük Kaplumbağa'da yaklaşık 450 milyar metreküp gaz bulunduğu tahmin ediliyor.

Atlas Okyanusu, Moritanya, Senegal, Güncel

Kaynak: AA

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