Senegal'in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesinin ardından bazı camilerde cuma namazı geniş katılımla kılındı.

15.05.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:04
Senegal'de hükümetin, ibadet yerlerinin açılmasına izin vermesinin ardından bazı camilerde cuma namazı geniş katılımla kılındı.
Hükümetin kararına rağmen çoğu dini otoriteler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerin kapalı kalması ve cuma namazlarının şimdilik cemaatle kılınmaması kararı alırken, Müridi tarikatına ait camiler cuma namazı için açıldı.
Başkent Dakar'daki Batı Afrika'nın en büyük camisi Massalikoul Jinaan'daki cuma namazına binlerce kişi katıldı.
Cami girişinde el yıkama platformları kurulurken, maske zorunluluğu getirilen cemaate ayrıca dezenfektan dağıtıldı. Saflar, her iki kişi arasında birer metre boşluk bırakılarak tutuldu.
Kadınların da kendilerine ayrılan bölümde saf tuttuğu cuma namazında cemaat avluya taştı.
Cemaatten 70 yaşında Yusuf Diop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske takıp ellerini dezenfekte ederek ve sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazına katıldığını belirtti.
Hastalıktan korkmadığını, ölüm zamanının belli olduğunu söyleyen Diop, şu ana kadar cuma namazını hiç kaçırmadığını, bu yaştan sonra da kılmamanın kendisine zor geldiğini ifade etti.
Cemaatin genç üyelerinden 25 yaşındaki Muhammed Salih Diallo da hastalığın kalkması için dua etmeye geldiğini, salgın olsa da cuma namazını kaçırmak istemediğini dile getirdi.
Namaza katılmayan birçok Senegalli ise salgın zamanlarında cuma namazının farz olmadığına dikkati çekerek, bu dönemde cemaatle namaz kılınmasının vaka sayılarını artırabileceği yorumunu yaptı.
Öte yandan, Senegal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede toplam 2 bin 310 Kovid-19 vakası tespit edildi. Hastalardan 890'ı iyileşti, 25'i hayatını kaybetti, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi. Senegal’in bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Afrika, Dakar, Güncel, Haber

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