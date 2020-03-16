Senegal, koronavirüs nedeniyle 7 ülkeye uçuşları durdurdu
Senegal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülkelere uçuşları bir ay durdurma kararı aldı.
16.03.2020 22:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:36
Senegal hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülkelere uçuşları bir ay durdurma kararı aldı.
Ulaşım ve Turizm Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, vaka sayısının hızla yükselmesi üzerine Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Cezayir ve Tunus 'a uçuşların 18 Mart'tan itibaren 1 ay süreyle askıya alındığını duyurdu.
Senegal'da görülen vaka sayısı 3 kişi artarak 27'ye yükseldi.
Öte yandan ülkenin güneyinden hareket eden bir yolcu gemisinin Fransız bir yolcuda öksürük, ateş gibi belirtiler görülmesi üzerine Dakar Limanına demirlediği bildirildi.
Limanda tutulan 295 yolcu ve 42 kişilik mürettebata Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Burundi'de Ruanda'dan gelen 244 kişiye karantina
Henüz hiçbir vakanın görülmediği Burundi'de de Ruanda'dan gelen 244 kişinin karantina altına alındığı bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki Ngozi ve Kirundo eyaletlerindeki sınır kapılarından ülkeye giren 244 kişi, Ngozi'de bir okulda karantinaya alındı.
Ruanda'da şu ana kadar 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Gabon'da doğal parklar ziyarete kapatıldı
Gabon'da da ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ülkedeki büyük maymun türleri de korumaya aldı.
Ulusal Parklar Ajansından yapılan açıklamada, solunum yolu enfeksiyonlarının insanlardan goril ve şempanze gibi büyük maymunlara kolayca geçebildiği ve ülkede çok sayıda büyük maymun türünün yaşadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parkların ziyarete kapatıldığı, park personeline 14 gün karantina uygulanacağı kaydedildi.
Afrika kıtasında 29 ülkede Kovid-19 görülürken, virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulaşım ve Turizm Bakanı Alioune Sarr, yaptığı açıklamada, vaka sayısının hızla yükselmesi üzerine Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Cezayir ve Tunus 'a uçuşların 18 Mart'tan itibaren 1 ay süreyle askıya alındığını duyurdu.
Senegal'da görülen vaka sayısı 3 kişi artarak 27'ye yükseldi.
Öte yandan ülkenin güneyinden hareket eden bir yolcu gemisinin Fransız bir yolcuda öksürük, ateş gibi belirtiler görülmesi üzerine Dakar Limanına demirlediği bildirildi.
Limanda tutulan 295 yolcu ve 42 kişilik mürettebata Kovid-19 testi yapıldığı kaydedildi.
Burundi'de Ruanda'dan gelen 244 kişiye karantina
Henüz hiçbir vakanın görülmediği Burundi'de de Ruanda'dan gelen 244 kişinin karantina altına alındığı bildirildi.
Ülkenin kuzeyindeki Ngozi ve Kirundo eyaletlerindeki sınır kapılarından ülkeye giren 244 kişi, Ngozi'de bir okulda karantinaya alındı.
Ruanda'da şu ana kadar 5 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Gabon'da doğal parklar ziyarete kapatıldı
Gabon'da da ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından ülkedeki büyük maymun türleri de korumaya aldı.
Ulusal Parklar Ajansından yapılan açıklamada, solunum yolu enfeksiyonlarının insanlardan goril ve şempanze gibi büyük maymunlara kolayca geçebildiği ve ülkede çok sayıda büyük maymun türünün yaşadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parkların ziyarete kapatıldığı, park personeline 14 gün karantina uygulanacağı kaydedildi.
Afrika kıtasında 29 ülkede Kovid-19 görülürken, virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA
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