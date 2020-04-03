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Senegal, Kovid-19'da hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında iyileşme yönünde hızlı sonuç verdiği gerekçesiyle hidroksiklorokin tedavisinin sürdürüleceği bildirildi.

03.04.2020 04:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 04:28
Senegal, Kovid-19'da hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek
Batı Afrika ülkesi Senegal 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında iyileşme yönünde hızlı sonuç verdiği gerekçesiyle hidroksiklorokin tedavisinin sürdürüleceği bildirildi.
Başkent Dakar 'da Kovid-19 vakalarının tedavisinin yapıldığı Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Moussa Seydi, düzenlediği basın toplantısında bazı hastaların tedavisinde, onların da iznini alarak hidrosiklorokin kullandıklarını açıkladı.
Bu hastaların daha hızlı iyileştiklerini gözlemlediklerini kaydeden Seydi, Kovid-19 tedavisinde hidrosiklorokin kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Kovid-19'da bir günde iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 127 testten 5'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Son 24 saatte 10 kişinin iyileşerek taburcu olduğu kaydedilen açıklamada tedavisi süren 138 hastanın durumunun stabil olduğu aktarıldı.
Ülkede şu ana kadar 195 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 55'i sağlığına kavuştu, 1'i yaşamını yitirdi, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.
Ayrıca, online düzenlenen bakanlar kurulunda, eğitime verilen aranın 4 hafta daha uzatılması, okulların açılmasının 6 Nisan'dan 4 Mayıs'a ertelenmesi kararlaştırıldı.
Uluslararası uçuşlara getirilen yasak da 17 Nisan'dan mayıs başına ertelendi.
Diğer yandan Senegal hükumeti, yaklaşık 1 milyon aileye gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulunacağını duyurdu.
Her aileye, 20 litre yağ, 10 kilo makarna, 10 kilo şeker, 10 kilo süt tozu ve sabundan oluşan 50'şer kilogramlık 2 yardım kolisi dağıtılacak.
Burkina Faso'da 1207 mahkuma Kovid-19 affı
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Kovid-19 salgının önlenmesi amacıyla 1207 mahkumu affetti.
İletişim Bakanı Fulgance Dandjinou, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Kabore'nin yaşları ilerlemiş, sağlık durumları kötü ve mahkumiyetlerinin en az yarısını tamamlamış, adi suçlardan hapiste bulunan 1207 mahkumu, Kovid-19 önlemleri kapsamında affettiğini belirtti.
Dandjinou, Kovid-19 önlemleri kapsamında cezaevi ziyaretlerinin yasaklandığını vurguladı.
İlk iki vakanın 9 Mart'ta görüldüğü ülkede, şu ana kadar 288 vaka tespit edildi. Vakalardan 16'sı ölümle sonuçlanırken, 50 kişi de sağlığına kavuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Afrika, Dakar, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Senegal, Kovid-19'da hidroksiklorokin tedavisini sürdürecek - Haberler

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