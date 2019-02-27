Senegal Milli Takımı'na Türkiye'den 3 Futbolcu

Senegal Futbol
Milli Takımı, Madagaskar
ile oynayacağı maçın kadrosuna Galatasaray
'dan Badou Ndiaye
ile Mbaye Diagne
ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı çağırdı. Senegal Futbol Milli Takımı 2019 Afrika
Uluslar Kupası Elemeleri A Grubu son maçında sahasında 22 Mart
'ta Madagaskar ile karşılaşacak. Bu müsabakanın 25 kişilik kadrosu da belli oldu. Kadroda Türkiye
'den 3 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Aliou Cisse, Galatasaray'dan Badou Ndiaye ile Mbaye Diagne ve Göztepe'den Lamine Gassama'yı da listeye aldı. Kadroya Liverpool
'dan Sadio Mane de çağrıldı. Grupta geride kalan 5 karşılaşmada Senegal 13 puanla ilk sırada yer alırken, Madagaskar ise 10 puanla ikinci sırada bulunuyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA