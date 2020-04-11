Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Senegal yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

Afrika ülkesi Senegal, yurt dışındaki vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkelerde defnedilmeleri için mezar yeri satın alacak.

11.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:42
Senegal yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak
Afrika ülkesi Senegal , yurt dışındaki vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkelerde defnedilmeleri için mezar yeri satın alacak.
Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ile yaptığı basın açıklamasında, Senegal yönetiminin yabancı ülkelerde Kovid-19'dan ölen yurttaşları için mezar yeri alma girişiminde bulunduğunu belirtti.
"Bazı istisnai uygulamaları zorunlu kılan küresel bir durum içindeyiz. Yurt dışında Kovid-19 bulaşan veya hayatını kaybeden vatandaşlarımızı getirebilecek bir durumda değiliz. Ailelerinden bizleri anlamalarını istirham ediyoruz." diyen Ba, Senegal devletinin yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için bulundukları ülkelerde mezar yeri satın alacağını ifade etti.
Bakan Ba, "Kovid-19'dan ölen vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki mezarlıklara, inançlarına uygun şekilde gömülmelerini sağlamaları konusunda diplomatik ve konsolosluk misyonlarımıza gerekli talimatları verdik." ifadesini kullandı.
Senegal'de 40 günde hastaların yüzde 51'i iyileşti
Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana toplam 265 hastadan 137'si iyileşti.
Böylelikle, halen 125 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Senegal'de hastaların yüzde 51,69'u iyileşmiş oldu.
Hastalardan 2'si ise yaşamını yitirdi, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Senegal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› Güncel ››Senegal yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Aydın'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 01:49: Adanalılar sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 01:49: ÜMRANİYE'DE YASAĞIN ARDINDAN SATIŞ YAPMAYA DEVAM EDEN PAZARCILARA PARA CEZASI KESİLDİ - Haber 01:48: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 01:47: Bursa'da fırın ve marketlerde uzun kuyruklar oluştu (2) - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi - Haber