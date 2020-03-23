Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle 'savaşıyor' - DAKAR - Haberler

Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR

Batı Afrika ülkesi Senegal'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.

23.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:31
Batı Afrika ülkesi Senegal 'de grafiti sanatçıları ve ressamlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme seferberliğinde, duvarlara resmettikleri hijyen kurallarıyla farkındalık oluşturuyor.
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 tehdidinin Afrika'da giderek artması yetkilileri sert önlemler almaya iterken, Senegal'in başkenti Dakar 'daki bir grup sanatçı koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik hijyen tavsiyelerini şehir merkezindeki Şeyh Anta Diop Üniversitesi ve yanındaki Tıp Fakültesi Hastanesi'nin duvarlarına resmederek halkı bilinçlendirmeye çabalıyor.
Ressam ve grafiti sanatçılarından oluşan RBS Crew kolektifinin üniversitenin duvarlarına yaptığı resimlerde elleri sabunla yıkamaktan alkol bazlı dezenfektan kullanmaya, dirseğe hapşırmaktan, mendil kullanımına tüm hijyen adımları yer alıyor.
Kovid-19 acil ihbar hattının da paylaşıldığı duvar resimleri arasında, "Doktorlarımız var olsun" yazısı dikkati çekiyor.
Üniversite duvarları tuval oldu
RBS Crew üyelerinden 26 yaşındaki Ousmane Dieme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye en iyi bildikleri uğraşla katkı sağlamak istediklerini söyledi.
Tuval olarak şehrin en işlek caddesindeki üniversitenin duvarlarını seçtiklerini belirten Dieme, buraya koronavirüsün yayılmasına karşı en etkili hijyen yöntemlerini tek tek resmettiklerini dile getirdi.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında derslere ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin çoğunun evlerine döndüğünü aktaran Dieme, "Kalan öğrenciler olarak virüse karşı bilinçlendirme kampanyasında etkin şekilde yer alabileceğimizi göstermek istedik." ifadesini kullandı.
"Resimler, yazılardan daha etkili"
Dieme, "Bazen resimler, yazılardan daha etkili olur. Caddeden geçenlerin duvarlara baktığında duyarsız kalmayacağını düşünüyorum." dedi. Dieme, böylelikle "duvarların konuştuğunu" ifade etti.
İnsanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve hasta olanların maske takması gerektiğini vurgulayan Dieme, "Resimleri görenler, bunu evlerine gittiklerinde aileleriyle paylaşarak onları da bilinçlendirecek. Ümit ediyorum, verdiğimiz mesajlarla bulaşıcılık azalarak virüs ortadan kalkacak." diye konuştu.
Cadde üzerindeki bir pastanede çalışan El Hadji Sow da grafitilerin koronavirüsle mücadelede iyi bir örnek olduğunu söyledi.
"Resimler maske kullanımını, nasıl hapşıracağımızı, mendil kullanımını güzel bir şekilde tasvir ediyor. Bu hijyen tavsiyelerine uymamızı kolaylaştırıyor." diyen Sow, grafitilerin duyarsız bazı insanların bilinçlenmesine büyük katkısı olacağına inandığını dile getirdi. Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle ’savaşıyor’ - DAKAR

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Senegalli grafiti sanatçıları koronavirüse karşı spreyleriyle "savaşıyor" - DAKAR
Etiketler : Senegal, Afrika, Dakar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapattı - Haber Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu - Haber Bolu'da oto yıkamacı sağlık çalışanlarına destek için ambulansları ücretsiz yıkıyor - Haber NATO SAVAŞ GEMİLERİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) destek - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading