22 Mart 2019, 15:58
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Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi

Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti. Ayrıca, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, aracına aldığı Senegalli turiste hakaret eden taksicinin ihraç edildiğini açıkladı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek aşağıladı. Senegalli turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Senegalli turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi olmuştu.

Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti.

ATATÜRK HAVALİMANI TAKSİCİLER KOOPERATİFİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.

Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.

Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi.

Taksiciden Aracına Binen Senegalli Turiste Şok Sözler: Terörist misinTaksiciden Aracına Binen Senegalli Turiste Şok Sözler: Terörist misin

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (56)
İZMİTLİ: ulan ülkede ne güzel şeyler oluyor ya :)
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GERÇEKLER: Bir ülkede Adalet,yasalar eşit hakla yürümedimi ve politikacılaeın küfürleri vs sokaktaki insanlarda böyle oluyor.,
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OSMAN HAK GETİRE: Taksilere kamera şart !!
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SOYKUT: o taksiciyi dovenlerin ellerine saglik adama serefsiz diyor ulan asil serefsiz sensin
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ILHAMİ: Sacmalik ülkenin yargisi mahkemesi var onlara mi kaldi hessp sormak
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