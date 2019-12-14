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Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

Senegal'in başkenti Dakar'da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.

14.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:26Senegalliler, elektrik zammını protesto etti
'in başkenti 'da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Yüzbinlerce Senegalli, elektriğe gelen zammı protesto etmek için başkent Dakar sokaklarına çıktı. Elektrik zammı, Senegal'in ulusal elektrik şirketi SENELEC tarafından 1 'ta duyurulmuştu.

Protesto, Nio Lank (Hayır Diyoruz) adlı kuruluş tarafından düzenlendi. Dakar sokaklarına dökülen protestocular, hükümete, zammı geri çekmesi için baskı yaptı. Yüzde 6 ile yüzde 10 arasında değişen zam pek çok haneyi ve kuruluşu etkileyecek.

Ulusal elektrik şirketi SENELEC, elektrik zammı için 2019'un son çeyreğinde çıkan 12 milyon CFA franklık (yaklaşık 20.3 milyon dolar) açığı gerekçe gösteriyor. Elektrik şirketinin Genel Müdürü yaptığı açıklamada, "Tarifelerde düzeltmeler yapılması kaçınılmaz" ifadesini kullandı. - DAKAR

Senegal, Aralık, Dakar, Güncel

Kaynak: İHA

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