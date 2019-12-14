Haberler » Güncel » Senegalliler, elektrik zammını protesto etti - Haber

Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

Senegal'in başkenti Dakar'da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.

14.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:41
'in başkenti 'da yüzbinlerce Senegalli elektrik zammını protesto etmek için sokaklara döküldü.
Yüzbinlerce Senegalli, elektriğe gelen zammı protesto etmek için başkent Dakar sokaklarına çıktı. Elektrik zammı, Senegal'in ulusal elektrik şirketi SENELEC tarafından 1 'ta duyurulmuştu.
Protesto, Nio Lank (Hayır Diyoruz) adlı kuruluş tarafından düzenlendi. Dakar sokaklarına dökülen protestocular, hükümete, zammı geri çekmesi için baskı yaptı. Yüzde 6 ile yüzde 10 arasında değişen zam pek çok haneyi ve kuruluşu etkileyecek.
Ulusal elektrik şirketi SENELEC, elektrik zammı için 2019'un son çeyreğinde çıkan 12 milyon CFA franklık (yaklaşık 20.3 milyon dolar) açığı gerekçe gösteriyor. Elektrik şirketinin Genel Müdürü yaptığı açıklamada, "Tarifelerde düzeltmeler yapılması kaçınılmaz" ifadesini kullandı.
(İHA)
Senegalliler, elektrik zammını protesto etti

Senegal, Aralık, Dakar, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:33 İstanbul'da metro hatlarında arıza! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:32 Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı İbrahim'den destek çağrısı - Haber
15:32 AK Partili kadınlardan yerli üretime destek - Haber
15:31 GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (2) - Haber
15:27 Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:33:53