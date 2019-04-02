Şenel Genç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olan Şenel Genç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MENTEŞE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Şenel Genç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA MENTEŞE adayı Şenel Genç kimdir? BTP MUĞLA MENTEŞE adayı Şenel Genç yüzde kaç oy aldı?

Şenel Genç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA MENTEŞE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şenel Genç MENTEŞE ilçesinde % 2,33 oranında oy almıştır. MENTEŞE ilçesinde % 2,33 oranında oy olan Şenel Genç adlı BTP adayı toplamda 1.604 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA MENTEŞE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.