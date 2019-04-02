Senem Doruk İnam Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Senem Doruk İnam oldu. TKP adayı Senem Doruk İnam, İZMİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? İZMİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Senem Doruk İnam ile ilgili seçim sonuçları ve İZMİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı Senem Doruk İnam oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte İZMİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. İZMİR aday yarışı ve İZMİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

İZMİR Seçim Bilgileri

İZMİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 10.161 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 10.161 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

İZMİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 84,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

İZMİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.253.745 olduğu belirlendi.

İZMİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 2.740.705 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Senem Doruk İnam Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP İZMİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Senem Doruk İnam, İZMİR yarışında % 0,31 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Senem Doruk İnam toplamda 8.264 adet oy sayısına ulaştı.

Senem Doruk İnam Kimdir?

1989 yılında İzmir'de doğan Senem Doruk İnam, ilköğretim ve lise eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü. 2012 yılında Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan İnam, 2013 yılında Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yan dal programını tamamladı. Eğitim hayatına 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans programı ile devam etti.

Senem Doruk İnam, şu an İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Genel Koordinatörlük görevini sürdürmektedir.

Senem Doruk İnam, 31 Mart 2019 seçimlerinde TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

TKP İZMİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.