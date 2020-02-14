Haberler » Ekonomi » Şener, Ankara'da düzenlenen 'TOBB İştiraklerini Tanıtma' toplantısına katıldı - Ekonomi

Şener, Ankara'da düzenlenen 'TOBB İştiraklerini Tanıtma' toplantısına katıldı

TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Bengi Şener, Ankara'da düzenlenen "TOBB İştiraklerini Tanıtmak, Genel Ekonomik Gelişmeler ve Türk Dış Politikası" konulu seminere katıldı.

14.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:02Şener, Ankara'da düzenlenen 'TOBB İştiraklerini Tanıtma' toplantısına katıldı
TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Bengi Şener, 'da düzenlenen "TOBB İştiraklerini Tanıtmak, Genel Ekonomik Gelişmeler ve Türk Dış Politikası" konulu seminere katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da TOBB Sosyal Tesislerinde "TOBB İştiraklerini Tanıtmak, Genel Ekonomik Gelişmeler ve Türk Dış Politikası" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere Kastamonu'dan TOBB Kastamonu İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Bengi Şener ile birlikte yönetim kurulundan Münevver Mehpare Abacı ve Goncagül Keloğlu da katıldı. Ankara'da gerçekleştirilen seminerde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bilgilendirme seminerlerinin camiayı ve TOBB'u tanımak için çok güzel bir fırsat olduğunu söyledi. - KASTAMONU

Kastamonu, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
14.02.2020 14:35:12