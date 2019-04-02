Şener Cihan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ARTVİN HOPA belediye başkan adayı olan Şener Cihan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARTVİN HOPA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Şener Cihan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ARTVİN HOPA adayı Şener Cihan kimdir? Bağımsız ARTVİN HOPA adayı Şener Cihan yüzde kaç oy aldı?

Şener Cihan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ARTVİN HOPA belediye başkan adayı olarak gösterilen Şener Cihan HOPA ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. HOPA ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Şener Cihan adlı Bağımsız adayı toplamda 19 adet oy sayısına ulaştı.

ARTVİN HOPA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.