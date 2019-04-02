Şener Durmuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ELAZIĞ SİVRİCE belediye başkan adayı olan Şener Durmuş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ELAZIĞ SİVRİCE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Şener Durmuş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ELAZIĞ SİVRİCE adayı Şener Durmuş kimdir? Bağımsız ELAZIĞ SİVRİCE adayı Şener Durmuş yüzde kaç oy aldı?

Şener Durmuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ELAZIĞ SİVRİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şener Durmuş SİVRİCE ilçesinde % 1,69 oranında oy almıştır. SİVRİCE ilçesinde % 1,69 oranında oy olan Şener Durmuş adlı Bağımsız adayı toplamda 48 adet oy sayısına ulaştı.

Şener Durmuş Kimdir?

Şener Durmuş, İstanbul Universitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Fırat Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri mezunudur. İletişim Bilimci olarak çalışmaktadır. Evlidir.

Şener Durmuş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Elazığ Sivrice Belediye Başkan Adayı oldu.

ELAZIĞ SİVRİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.