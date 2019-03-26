26 Mart 2019, 12:27
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Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı'nın, Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" dediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, devre arasında Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile takas yapılmak istese de Kartal'a gitmeyi kabul etmemişti.

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Habertürk'ye yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden olan Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı. Devre arasında Tolgay Arslan ile takas edilmek istenen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmemişti. Şener'in Sarı-Kırmızılılar'la söz kestiği ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonun başında 5 milyon TL bonservisle Bursaspor'dan transfer edilen Şener, 110 maçta 5 gollük katkı verdi. Şener bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada 592 dakika forma giydi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Şener Özbayraklı, Galatasaray, Spor



YORUMLAR (8)
.: Efendi adamdir gelirse sevinirim.bazi şovmenler gibi degildir şener
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SELBİL: BİR SEN EKSİKTİN. . . GELMESEYDİN İYİYDİ. . .
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  • EMRE : eziklikten kademe atladı ŞENER^^şenlenir belki de bilemeyiz:)
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CAN DEP: Yalan haber Fb nin artiklarini ne zaman GS almistir Ama Fb her zaman GS,nin artiklarini almistir..
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  • ERHAN BAKLAR : erhan önal , arif , ilyas tüfekçi , hasan veziroğlu, baliç , haim revivo daha sayalımmı
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