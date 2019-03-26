Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Habertürk'ye yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden olan Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı. Devre arasında Tolgay Arslan ile takas edilmek istenen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmemişti. Şener'in Sarı-Kırmızılılar'la söz kestiği ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonun başında 5 milyon TL bonservisle Bursaspor'dan transfer edilen Şener, 110 maçta 5 gollük katkı verdi. Şener bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada 592 dakika forma giydi.