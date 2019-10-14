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Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Şener Özbayraklı, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi. Makal'ın parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

14.10.2019 09:46

Oyunculuk için tarih öğretmenliğini bırakıp, Yeni Gelin dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Şilan Makal'ın, futbolcu Şener Özbayraklı'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son olarak "Anormal" adlı tiyatro oyununda rol alan Şilan Makal, 4 yıldır sakladığı ilişkisi hakkında ilk kez geçtiğimiz aylarda konuşarak "Huzuru Şener'de buldum" ifadelerini kullanmıştı. İkili ilk kez birlikte görüntülendi.

"LÜTFEN ÇEKMEYİN"

Güneş'in haberine göre; Önceki gün Mecidiyeköy'de bir AVM'ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak"Lütfen çekmeyin, çekmeyin"şeklinde tepki gösterdi.

Sonrasında hızlı adımlarla AVM'den çıkmaya çalışan çift sorular karşısında daha da panikleyerek"Her şey güzel gidiyor"demekle yetinirken Şener Özbayraklı evlilik için "inşallah" dedi. Genç çift, daha sonra araçlarına binerek AVM'den ayrıldı.

Oyuncu Şilan Makal'ın her ne kadar saklamaya çalışsa da parmağındaki tektaş dikkat çekti.

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Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi

Şener Özbayraklı, Şilan Makal, Spor

YORUMLAR(3)
ELAZIĞLI:Peki ya dürüstlük, güzel ahlak, insanlık hep mi kaybetmeye mahkum olacak :(
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SPOR SEVER:Acaba parası olmasa o kız Şener le birlikte olur muydu ?
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ANK06:Para büyük güçtür, her işi çözer, tipin fiziğin yokken bile çok tatlı güzel biri sana evet diyebilir
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