Şener Özbayraklı ve oyuncu sevgilisi Şilan Makal Borçka'da evleniyor

4 yıldır birlikte olan Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı'nın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Önümüzdeki yaz Artvin Borçka'da evlenmeyi planlayan çift şimdiden düğün hazırlıklarına başladı.

NİKAH MASASINA OTURUYORLAR

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı'nın, 4 yıldır birlikte olduğu oyuncu Şilan Makal'a evlenme teklif ettiği öğrenildi. Geçen ay tektaşını takan ve mutlu haberi ailesiyle paylaşan Şilan Makal, düğün için şimdiden planlamalar yapmaya başladı. 26 yaşındaki ünlü oyuncu ile 29 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacak.

Çiftin gösterişten uzak bir kır düğünü istediği ve Şener Özbayraklı'nın memleketi olan Artvin-Borçka'da evlenecekleri öğrenildi. Kına gecesi istemeyen Şilan Makal'ın ise gelinliğini yurt dışından alacak.

KÖY OKULLARI İÇİN DESTEK

Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlayan ve yakında yüksek lisansa başlayacak olan Makal, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak.Ünlü oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Çift, toplanacak kitapları daha sonra Artvin'in köy okullarına dağıtarak mutluluklarına çocukları da ortak edecek.

AVM'DE FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE PANİKLEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de bir AVM'ye tiyatro izlemeye giden Şilan Makal ve Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı fotoğraflarının çekildiğini fark edince panikledi. Özbayraklı, ellerini kaldırarak "Lütfen çekmeyin, çekmeyin" şeklinde tepki gösterdi.