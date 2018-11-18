Fenerbahçeli Şener ve Alper, Trabzonspor Maçında Oynayamayacak

Fenerbahçe'de kadro istikrarına cezalılardan sonra sakatlardan da bir darbe geldi.

Soldado ve Jailson'un Galatasaray derbisi sonrasında gelen cezalarla eli kolu bağlanan Sarı-Lacivertli ekipte son olarak Alper ve Şener de sakatlar kervanına katıldı.

Fanatik'in haberine göre; bu ikilin Trabzonspor maçında forma giymelerinin zor olduğu bildirilirken, Kasımpaşa maçına yetiştirilecekleri açıklandı. Takıma sezon başında sakat katılan Tolga Ciğerci'nin tedavisi sürerken, fıtık ameliyatı olan Mehmet Topal'ın, Alanyaspor maçının son dakikalarında formasına kavuşması teknik heyeti sevindirdi.

MEHMET EKİCİ'NİN DURUMU BELİRSİZ

Mehmet Ekici, takımla çalışmalara başlarken, gurbetçi futbolcunun Trabzon maçı kadrosuna alınıp alınmayacağının kararını Koeman verecek. Mehmet çalışmalarda oldukça istekli.