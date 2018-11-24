Senfoni'de Viyolonsel Ezgilerini Dinlediler

2002 yılında kurulan Türkiye'de büyük bir üne kavuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın bu haftaki konuk solisti Kerem Aykal oldu. Işın Metin'in orkestra şefliğini yaptığı konserde, E. Elgar'ın Viyolonsel Konçertosu'nu başarı ile seslendiren Aykal, konserin ikinci bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Işın Metin'in yönetimde Beethoven'ın eserleriyle dinleyicileri büyüledi.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek hafta programında ise 30 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek konsere konuk solist olarak Tahir Aydoğdu katılacak. Konser biletlerine büyük ilgi olduğunu ifade eden Senfoni Orkestrası yetkilileri, biletlerin sanatsever Eskişehirliler tarafından kısa sürede tüketildiğini ifade etti.