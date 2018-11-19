Senfoni Orkestrası'ndan Çocuklar Ve Aileleri İçin Çok Sesli Gösteri

Musa Göçmen şefliğinde gerçekleşen gösteride dünyaca ünlü bestekârların eserlerinin yanı sıra Gençlik Marşı ve İzmir Marşı da aileler ve çocukların katılımıyla seslendirildi.

Çocuklara klasik müziği sevdirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuklar ve Aileleri İçin Çok Sesli Gösteri' miniklerin de şarkılara eşlik etmesiyle eğlenceli bir hâl aldı. Orkestra Şefi Musa Göçmen ile müzik tarzlarını ve enstrümanları tanıma fırsatı yakalayan çocuklar senfoni orkestras gibi birlikte ve uyum içinde hareket etmenin önemini kavradı. Çok sesli gösteride J. S. Bach, L.V. Beethoven, W. A. Mozart gibi yabancı bestekârların eserlerinin yanı sıra yerel eserler de seslendirildi. Gecenin sonunda çocuklarıyla birlikte hep bir ağızdan büyük bir coşku ve gururla İzmir Marşı'nı söyleyen aileler çocuklar için bu gibi kültür sanat etkinliklerini düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Senfoni Orkestrası'nın gelecek programında viyolonsel sanatçısı Kerem Aykal sahne alacak. 23 Kasım 2018 Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Işın Metin üstlenecek