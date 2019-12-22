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Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarının 2019 yılı etkinliklerini 165 binden fazla sanatsever...

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarının, oyunlar ve müzik dinletileriyle bu sene 165 bini aşkın sanatsevere ulaştığı bildirildi.

22.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:16 Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarının 2019 yılı etkinliklerini 165 binden fazla sanatsever...
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatrolarının, oyunlar ve müzik dinletileriyle bu sene 165 bini aşkın sanatsevere ulaştığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları sezon içinde 9'u yeni olmak üzere sahnelediği 26 farklı oyunla sanatseverlerin karşısına çıktı. 344 temsil gerçekleştiren ve 110 bine yakın seyirciye ulaşan Şehir Tiyatroları, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'daki turnelerinde de kapalı gişe oynadı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası da verimli bir yıl geçirdi. Senforock ve film müzikleri konserleri başta olmak üzere müzikseverlere birbirinden özel dinletiler sunan Senfoni Orkestrası, 67 konserde 55 bin kişiye ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatseverlerin yıllardır olduğu gibi bu sene de hem tiyatro hem de konser salonlarını tüm etkinliklerde doldurduğunu vurguladı.
Eskişehir halkının sanata ve sanatçıya verdiği değerle Türkiye'de kültür ve sanat alanında önemli bir kent olduğunu ispat ettiğini belirten Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür sanat faaliyetleriyle Anadolu'da bizim kadar turist çekebilen başka bir kent olduğuna inanmıyorum. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan, Kütahya'dan, Bilecik'ten insanlar oyunlarımızı izlemeye, konserlerimizi dinlemeye geliyorlar. 2020 yılına da muhteşem bir başlangıç yapacağız. Bu sene yeni yılı Opera ve Bale Günleri ile karşılıyoruz. Her sene mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Opera ve Bale Günleri ocak ayında sanatseverlerle buluşacak."

Eskişehir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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